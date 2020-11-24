2020/11/24 | 18:58 - المصدر: يس عراق

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: العراق يفتتح “أكبر جسر متحرك” بفتحة ملاحية لدخول السفن والبواخر: بسواعد عراقية وكلفة تجاوزت 20 ملياراً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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