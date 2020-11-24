2020/11/24 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة، تدهوراً

ملحوظاً منذ يومين في وضع الطاقة

الكهربائية.

وذكر مواطنون لوكالة نون الخبرية، انه

مع بداية فصل الشتاء تشهد محافظة كربلاء

انقطاعاً متكرراً وغير منتظم في الطاقة

الكهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدهور وضع الطاقة الكهربائية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدهور وضع الطاقة الكهربائية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).