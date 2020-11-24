سعر برميل “برنت” يرتفع فوق مستوى 47 دولارا

2020/11/24 | 19:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

ارتفعت أسعار النفط اليوم وتم تداول برميل “برنت” فوق مستوى 47 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020 إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث ضد كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط.

وبحلول الساعة 17:38 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.43% إلى 47.12 دولار للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.83% إلى 44.28 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة “أكسي” للخدمات المالية: “التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط”.

وقالت “أسترازينيكا” أمس إن لقاحها فعال بنسبة 70% في التجارب الأساسية وقد ترتفع فعاليته إلى 90%، مما يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة سلاحا ثالثا يمكن أن يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعا وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.



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