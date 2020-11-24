تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات

2020/11/24 | 19:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأكثر من توقعات المحللين، مع ارتفاع إصابات وباء كورونا.

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