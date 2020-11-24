2020/11/24 | 19:07 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "برنت" مستوى 47 دولاراً، بفضل آمال لقاح الوباء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط توسع مكاسبها لأكثر من 4%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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