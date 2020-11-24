أكاد يبلغ نهائي دوري الطائرة النسوي

2020/11/24 | 19:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد.

بلغ فريق سيدات أكاد بنهائي بطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة للسيدات.

ونجح فريق اكاد في بلوغ النهائي بعد التغلب على سيدات امانة بغداد في الدور نصف النهائي من المسابقة.

واقيمت المواجهة على قاعة أكاد في محافظة اربيل ، حيث انتهت صالح اصحاب الارض بثلاثة اشواط مقابل لاشيء.

وينتظر فريق أكاد الفائز من مواجهة سيدات افروديت بمواجهة سيدات قره قوش في الدور نصف النهائي.



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