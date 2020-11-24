الجوية يحافظ على صدارة الدوري بانتهاء الجولة الرابعة

2020/11/24 | 19:08 - المصدر: سفن سكاي

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حافظ فريق القوة الجوية على صدارة لائحة الدوري الممتاز بكرة القدم بانتهاء الجولة العاشرة برصيد عشر نقاط تلاه نفط الوسط بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني ثم اربيل والشرطة بالمركزين الثالث والرابع بثماني نقاط

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