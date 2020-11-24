بالتفصيل.. المالية النيابية تكشف خروقات مزاد العملة

2020/11/24 | 19:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية، الثلاثاء، تفاصيل مثيرة عن الخروقات في مزاد العملة.

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