ناشطون يتوجهون إلى النزاهة لمواجهة مشاريع بمبالغ ’مهولة’ شمال بابل

2020/11/24 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس _ بابل

باشر ناشطون في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل، الثلاثاء، بجمع الكتب والوثائق الرسمية الخاصة بالمشاريع بغية رفعها للنزاهة للتحقيق فيها ومن ثم إقامة دعاوى قضائية بحق المسؤولين عن جميع المشاريع في القضاء.



وقال الناشط المدني في بابل غدير الجنابي لمراسل "ناس" ( 24 تشرين الثاني 2020) ان "منسقي التظاهرات في مناطق شمال بابل باشروا بجمع الوثائق والكتب الرسمية الخاصة بجميع المشاريع في المسيب لتقديمها للنزاهة للتحقيق فيها؛ لكونها تضمنت مبالغ كبيرة جدا تفوق الأسعار الحقيقية اللازمة للتنفيذ".

واشار الى أن "من بين تلك المشاريع جسر المسيب الذي نفذ بكلفة ملياري دينار، مع ان كلفة تنفيذه لا تتجاوز 500 مليون قياسا بطوله وعرضه وهو يشكل دليلا واضحا على حجم الفساد المالي والإداري الذي يشوب غالبية المشاريع في القضاء".

واضاف الجنابي أن "منسقية التظاهرات هيّأت فريقا من المحامين لرفع دعاوى قضائية بحق جميع المسؤولين عن المشاريع والشركات المنفذة".

وهدد منسقو التظاهرات بتنظيم احتجاجات واسعة في حال رفض القضاء او النزاهة التحقيق بقضية المشاريع.

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