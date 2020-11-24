الامم المتحدة: الوضع الاقتصادي في العراق “مقلق”

2020/11/24 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، الوضع الاقتصادي في العراق بـ”المقلق”، وفيما أكدت ضرورة معالجة ملف “المحاصصة والمحسوبية”، رحبت بانخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية.وقالت بلاسخارت في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي، إن “الاقتصادي في العراق مقلق وننتظر تطبيق الورقة الإصلاحية عن طريق الاتفاق بين الحكومة والبرلمان والأطراف …

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