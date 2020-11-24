النفط يرتفع نحو سعر غير مسبوق منذ آذار الماضي

2020/11/24 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وتم تداول برميل “برنت” فوق مستوى 47 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2020 إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث ضد كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط. وبحلول الساعة 17:38 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.43% إلى 47.12 دولار للبرميل، مسجلة …

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