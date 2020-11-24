أمانة بغداد تعلن انجاز محطتين للطوارئ في موسم الأمطار

2020/11/24 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، إنجاز محطتي طوارئ جديدتين تعملان اثناء الامطار فقط لخدمة جانبي العاصمة. وذكر بيان للامانة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “دائرة مجاري بغداد أنجزت محطتي طوارئ لتصريف مياه الصرف الصحي والأمطار”، مبينا أن ” الأولى محطة الدورة ٢ بطاقة (٣) م٣ بالثانية تربط على خط الجنوب الغربي الإضافي …

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