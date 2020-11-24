التوعية والتثقيف احد اساليب القضاء على الإبتزاز الالكتروني

2020/11/24 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار نظرا لأنتشار ظاهرة الإبتزاز الالكتروني والتي تعرض لها الكثير من المواطنين سيما التدريسيين والموظفين وغيرهم، تناقش الجامعة التقنية الشمالية وعلى قاعة الحدباء بالجامعة، هذا الموضوع (الإبتزاز الالكتروني) بندوة تثقيفية مع الشرطة المجتمعية في نينوى.واشارت “د.علياء عباس العطار” رئيس الجامعة التقنية الشمالية إلى أهداف هذه الندوة، قائلة “تهدف الندوة …

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