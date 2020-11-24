مقتل 14 شخصا بتفجيرين في أفغانستان

2020/11/24 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 14 شخصا على الأقل، الثلاثاء، في انفجارين وقعا في ولاية باميان في وسط أفغانستان، والتي كانت تعتبر عموما الأقل خطورة في البلاد، كما أعلن مسؤولون.

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