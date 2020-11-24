2020/11/24 | 19:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

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