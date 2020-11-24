"جنرال إلكتريك" تحذر من خفض إضافي للوظائف في وحدة الطيران

2020/11/24 | 19:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت شركة "جنرال إلكتريك" من تخفيضات إضافية للوظائف في وحدتها الجوية، مشيرة إلى تعافي طويل الأمد لصناعة الطيران من تأثير أزمة كورونا.

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