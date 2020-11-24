وزارة التربية: قرار الدور الثالث يشمل طلبة الثالث المتوسط

2020/11/24 | 19:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، شمول طلبة الثالث المتوسط بقرار امتحان الدور الثالث.

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