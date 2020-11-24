إتلاف ارسالية

2020/11/24 | 19:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : البصرة} اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن إتلاف ارساليه تحتوي ماده الدجاج المجمد منتهي الصلاحية في كمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة.

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