بيان هام من ’سومو’ حول دعوة شراء النفط العراقي عبر ’المزايدات’

2020/11/24 | 19:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت شركة تسويق النفط، الثلاثاء، إيضاحا من اربع نقاط حول دعوتها الشركات المتعاقدة مع العراق لشراء النفط العراقي عبر "المزايدات".



وذكر بيان للشركة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، أنه "استمراراً لإجراءات وزارة النفط، ممثلة بشركة تسويق النفط، لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية، ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفط الخام العراقي الى الأسواق العالمية، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد، وكبادرة جديدة لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي، قامت وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط بدعوة الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط لشراء النفط الخام العراقي وشركات عقود الخدمة وكذلك الشركات المؤهلة لشراء النفط العراقي عبر المزايدات التي تعلن عنها شركة تسويق النفط بين الحين والآخر والتي تعتبر من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال الصناعة النفطية حول العالم لبيان امكانية تلك الشركات حول قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع (4) مليون شهريا ولمدة سنة واحدة فقط تبدأ من 1/7/2021 وتنتهي في 30/6/2022 ، وبأفضل عائد ممكن" ووفقاً لما يلي:-

1- ان الكمية التي سيتم رفعها وفقاً للمقترح أعلاه من تاريخ 1/7/2021 ولغاية 30/6/2022 وبكمية كلية (48) مليون برميل، ستكون الشركة او الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي).



بهذا الخصوص وللكمية والفترة اعلاه وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي

2- اما بالنسبة للسعر النهائي لهذه الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة.

3- كذلك سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة (4) مليون برميل شهرياً لمدة خمسة سنوات بضمنها السنة المذكورة في أعلاه للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2025 وسيتم تحميل وتسعير تلك الكميات بنفس الشروط واليات البيع المعمول بها حالياً لدى شركة تسويق النفط وبالأسعار الرسمية المعلنة وبدون أي امتيازات فقط ضمان ان تكون كميات مجهزة بصورة مستقرة للشركة الفائزة لتشجيع الشركات على قيامها بتقديم أفضل الأسعار الممكنة بهدف تحصيل أكبر عائد ممكن للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق.

4- يتم العمل بتنفيذ العقد بحسب الشروط العامة المثبتة في العقود القياسية لتصدير النفط الخام العراقي.

واشار البيان الى انه "في حال استجابت الشركات للدعوة أعلاه فسيتم تحليل العروض المقدمة بشكل مهني وشفاف من قبل المتخصصين والجهات المعنية في الوزارة وشركة تسويق النفط وبما ينسجم مع الأهداف المرجوة من هذه الدعوة، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد ليتم رفعها الى المجلس الوزاري للطاقة ورئاسة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية بشأنها قبل الدخول بأي التزامات تعاقدية او مالية".

وكشفت وزارة النفط، الاثنين، إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته، في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب رسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها نشرتها ”رويترز“، (23 تشرين الثاني 2020)، فإن "البلاد تسعى إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءا من يناير كانون الثاني 2021 حتى ديسمبر كانون الأول 2025 يتم رده بشحنات من خام البصرة".

وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية فحوى الوثيقة، وقالت شركة تسويق النفط في الرسالة الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر تشرين الثاني، إنها "ستقبل عروضا من الأطراف المحتملة حتى الساعة 16:00 بتوقيت بغداد يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني".

وقال المسؤول، "عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا، وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية".

وأعلنت منظمة ”أوبك“ وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بـ"أوبك+"، تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في النصف الأول من العام، مع انهيار الطلب على الخام عندما بات العالم شبه متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني، لكن المجموعة تبحث حاليا تأجيل الزيادة أو تعميق خفض الإنتاج.

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