بلاسخارت: يجب أن تبقى الاستعدادات الانتخابية خالية من التدخل السياسي

2020/11/24 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، انخفاض مستويات العنف في العراق بشكلكبير أمر مشجع، فيما بينت ان العلاقات بين بغداد واربيل مفتاح استقرار البلد.

وقالت بلاسخارت في احاطة قدمتها، خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ان “انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبيرأمر مشجع“، مبينة ان “المرجع الأعلى السيد السيستاني شدّد على أهمية التصويت في الانتخابات بحرية ودون أي ضغوط“.

واضافت انه “فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد واربيل ، سوف نتفق جميعًا على وجود علاقة إيجابية وبناءة بين الفيدرالية في العراق، وهيمفتاح استقرار البلد كله“.

وبينت ان “مركزية العراق في بناء الاستقرار الإقليمي حقيقية، ويجدر تكرار ذلك، و يجب أن تكون محمية من منافسات القوى الأجنبية، كمايجب إعطاء العراقيين مساحة للتركيز على قوتهم في الداخل“، مؤكدة ان “قيادة العراق تستمر في تأكيد استقلالها وسيادتها، وتسعى إلىالحفاظ على جميع قنوات الاتصال مفتوحة لأنها تبني سياسة خارجية تخدم المصلحة الوطنية العراقية“.

ورحبت بلاسخارت بـ “انخفاض الهجمات على البعثات الدبلوماسية“.

وتابعت “بينما نفهم تمامًا أن السلطات العراقية تعمل تحت ضغط زمني هائل ، يجب أن يكون واضحًا أن إغلاق المخيمات لا ينبغي أن يؤديإلى أزمة أخرى، على سبيل المثال في شكل تهجير ثانوي، والذي يحدث بالفعل في العراق“.

وبينت بالقول، “يجب أن تبقى الاستعدادات الانتخابية خالية من التدخل السياسي في جميع المراحل“.

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