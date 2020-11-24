سوريا.. مقتل وإصابة 43 شخصا بانفجار سيارتين مفخختين

2020/11/24 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بمقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 35 آخرين بجروح، بانفجار سيارتين مفخختين في مدينتي الباب وعفرين.

وقال المرصد في بيان اليوم، (24 تشرين الثاني 2020): انفجار سيارة في المدينة الباب كان يستقلها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، مما تسبب بمقتله مع عنصرين مع مرافقه وسائقه، بالإضافة الى مدنيين اثنين.



وتسبب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح.





وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة القيادي وانفجرت أثناء تواجده قرب مركز للشرطة في مدينة الباب.

ولم يستبعد عبد الرحمن أن تكون خلايا تنظيم داعش خلف هذا الاستهداف.

إلى ذلك ذكر المرصد: انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين بجروح.

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