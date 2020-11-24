توزيع كهرباء ميسان : المباشرة باعمال استحداث مغذي الشعراء في مدينة العمارة

2020/11/24 | 19:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الثلاثاء، المباشرة باعمال استحداث الشعراء ( ١١ ك.ف) في مدينة العمارة .

وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر ؛ بان الملاكات الهندسية و الفنية في قسم تنفيذ المشاريع وباسناد من قسم الهندسة الميكانيكية ، باشرت باعمال مشروع استحداث المغذي الذي سيخرج من محطة عواشة الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) ، مشيراً، إلى أنه يهدف إلى فك الاختناقات على مغذيي الاساتذة و كصيبة وسيغذي حيي الاساتذة و الحرية .

وأضاف ” مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر : بان المشروع ضمن خطة فرع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب في ميسان للعام الحالي ، مبينا ، بان الخط سيكون هوائي بطول ( ١٥٠٠ م ) إضافة إلى الارضي ( ١٠٠ م ) ، وان الأعمال تتضمن مد اسلاك بطول ( ٤٥٠٠ م ) ، قابلو ( ١٠٠ م ) ، نصب عمود ضغط عالي عدد ( ٢٩) ، ومشبك (٤) ، منوها ، إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستكون ( ١٥ ) يوم .

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