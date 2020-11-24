النصر: الكاظمي يتحرك على انه رئيس الوزراء المقبل

2020/11/24 | 19:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد تحالف النصر، الثلاثاء، تحركات الكاظمي للمرحلة الحالية بانها اعداد وتمهيد ليكون رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، مؤكدا ان المشهد لايزال ضبابيا.

وقال النائب عن النصر فلاح الخفاجي لـ/المعلومة/ ان “الخطوات التي يتحرك بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس تحركات لمرحلة انتقالية وتسليم الامر لرئيس الوزراء القادم بالانتخابات”.

واضاف ان “كل خطواته يعد فيها بانه رئيس الوزراء المقبل”، مبينا ان “تسلمه للمرحلة المقبلة امر مستحيل من دون دعم كبار الكتل الكبيرة”.

واوضح ان المشهد المقبل حتى الان لازال ضبابيا ولا يمكن تخمين رئيس الوزراء المقبل في ظل الازمات التي تعصف بالبلاد وتقلبات المشهد السياسي”.انتهى25و

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