خفض اجور التعليم الموازي لـ50% ولجميع الكليات والمراحل

2020/11/24 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، عن تخفيض اجور التعليم الموازي الى 50% في جميع الكليات والمراحل الدراسية استنادا الى قرار هيئة الراي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لـ/المعلومة/ ان “هيئة الرأي في الوزارة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة اوضاع الاجور الدراسية بما يرعي اوضاع الطلبة الاقتصادية”.

واضاف ان “الهيئة قررت تخفيض اجور التعليم الموازي الى 50% ولكافة الكليات ولجميع المراحل”.

واوضح العبودي ان “القرار جاء لمراعاة الظروف الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد ولتمكين الطلبة بالاستمرار بمسيرتهم التعليمية”.انتهى25و

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