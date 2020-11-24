ستريت جورنال: 700 جثة لامريكان ماتوا بكورونا مازالت مخزنة في شاحنات منذ نيسان الماضي

2020/11/24 | 19:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية في تقرير ، الثلاثاء، ان جثث 700 امريكي من سكان نيويورك ماتوا بسبب وباء كورونا مازالت مخزنة في شاحنات التجميد منذ شهر نيسان الماضي بسبب عدم قدرة اسرهم على تحمل تكاليف دفنهم.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المسؤولين كانوا قد اتصلوا باقارب المتوفين لاخبارهم بحصول الوفاة لكن الجثث ظلت في شاحنات التجميد المخصصة للكوارث اما لأسباب مالية او عدم العثور على اولئك الاقارب”.

واضاف ان ” إنشاء المشرحة المؤقتة قد تم في نيسان الماضي ، عندما كانت مدينة نيويورك تتعامل مع فايروس كورونا الذي أغلق المدينة مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، كن العمدة بيل دي بلاسيو قال إن “الدفن الجماعي لن يتم بعد التقارير التي تفيد بأن مدينة نيويورك تفكر في استخدام مقابر مؤقتة”.

من جانبه قال المتحدث باسم إدارة تحقيقات الطب الشرعي في مدينة نيويورك إنه غير مجهز للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الوفيات التي حدثت أثناء جائحة فايروس كورونا حيث تم تصميمها للتعامل مع حوالي 20 حالة وفاة يوميًا، لكن الوحدة انغمرت بما يصل إلى 200 حالة جديدة كل يوم، وأدت إلى استمرار بعض العائلات لأسابيع أو شهور دون معرفة وفاة أحد أفراد أسرهم”.

واشار التقرير الى أن ” عدد حالات الاصابات اليومية في الولايات المتحدة يقترب من 124 الف حالة يوميا وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز ، وقد أودى الفايروس بحياة أكثر من 257 الف امريكي حتى فيما ارتفعت حالات الاصابة بنسبة 50 بالمائة خلال الاسبوعين الماضيين “.



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