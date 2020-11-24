نائب يعلق على أنباء وجود تحركات سياسية لإطلاق سراح العاكوب

2020/11/24 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، على الانباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات سياسية لإطلاق سراح محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، الذي اعتقل في وقت سابق من العام الجاري 2020 بتهم فساد.

وقال كاطع الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتقال محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، جرى وفق مذكرة قبض رسمية"، مبيناً أن "الحديث عن دفع أموال مع ضغوط سياسية لإطلاق سراحه يجب أن يرد عليه من قبل اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد ".

وأعلنت السلطات العراقية، خلال شهر تشرين الأول الماضي، اعتقال المحافظ السابق لنينوى بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة.

وأفاد مسؤول في هيئة النزاهة لوكالة "فرانس برس"، أن نوفل العاكوب الذي أقالته بغداد على أثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الأم العام الفائت 2019، ما أسفر عن مقتل 150 شخصا، اعتقل في الموصل، بعدما قدم إلى المحكمة لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكن قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشان أعمال فساد أخرى".

وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات آلاف النازحين خارج المحافظة.

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