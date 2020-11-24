مانشستر سيتي يخطط لضم ميسي لمدة 10 سنوات

2020/11/24 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ كشفت تقارير إخبارية عن ملامح الخطة التي قد تنقل أسطورة برشلونة ليونيل ميسي من ملعب كامب نو، إلى وجهته الجديدة، في ظل الجمود الذي تشهده المفاوضات بين اللاعب والنادي الكتالوني أخيرا.ووفقا لما أكدته صحيفة "تايمز" اليوم الثلاثاء، فإن المجموعة المالكة لمانشستر سيتي، ستعرض على ميسي فرصة اللعب مع فريق نيويورك سيتي إف سي في المراحل الأخيرة من مسيرته.وأشارت إلى أن هذه الخطة تم تطبيقها من قبل مع نجم تشيلسي الأسبق، ومدربه الحالي فرانك لامبارد.وأضافت "تايمز" أن بإمكان ميسي من خلال العرض المقترح، اختيار أي من الأندية الـ 8 التي تملكها المجموعة للعب ضمن صفوفها، وذلك في حال لم يرغب في اللعب في الولايات المتحدة.ويتضمن العرض الذي يضمن بقاء ميسي مع المجموعة لمدة 10 سنوات، منح اللاعب الأرجنتيني منصب سفير مانشستر سيتي بعد إعلان اعتزاله.وكان مانشستر سيتي راغبا في ضم ميسي في الصيف الماضي، بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن برشلونة.لكن مصاعب قانونية متعلقة بعقده، دفعت "البرغوث" إلى التراجع عن قراره حتى نهاية الموسم الحالي، بالتزامن مع نهاية عقده./انتهى9

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