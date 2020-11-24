2020/11/24 | 19:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بادارة عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تستهدف قضاة وقيادات امنية في بغداد .وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قوة من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الارهاب القت القبض على متهم بادارة مجموعة من صفحات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" يستهدف من خلال منشورات عليها ، قضاة وقيادات امنية ، بما يعرض حياتهم وعوائلهم للخطر ".واوضح :" ان القبض على المتهم تم شرقي العاصمة بغداد، بعد جهد فني متواصل.



و ضبط بحوزته جهاز حاسبة وموبايل .



ومن خلال المعاينة الاولية وجد عدد كبير من مقاطع الفديو التي تشير الى عملية الاستهداف للاشخاص وتسيء اليهم".واضاف :" ان الموضوع عرض امام انظار قاضي التحقيق،وقرر اصدار امر قبض بحقه وفق المادة 4 ارهاب، و اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا"./انتهى9

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