شاهد .. هكذا استجدت أمريكا لوقف هجمات المقاومة على قواتها في العراق!

2020/11/24 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي بإسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي أن المقاومة العراقية وافقت على الهدنة مع القوات الأمريكية في البلاد بشروط حيث الشرط الرئيسي ...

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