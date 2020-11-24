2020/11/24 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي بإسم كتائب حزب الله العراقية محمد محيي أن هناك تلاعب بالالفاظ فيما يتعلق بموضوع انسحاب القوات الأجنبية من العراق في الجلسات التي حص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. لماذا لا تنتظر المقاومة العراقية لإنسحاب الجيش الأمريكي حسب الجدول الزمني؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. لماذا لا تنتظر المقاومة العراقية لإنسحاب الجيش الأمريكي حسب الجدول الزمني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).