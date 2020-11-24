كتائب حزب الله تكشف للعالم آخر تطورات هدنة فصائل المقاومة مع القوات الأمريكية

2020/11/24 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث بإسم كتائب حزب الله العراقية في لقاء خاص مع قناة العالم أن فصائل المقاومة العراقية لا تثق بنوايا الولايات المتحدة حول قرار انسحابها من ا...

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