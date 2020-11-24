تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تتصاعد والانفجار ليس ببعيد - حزب الكادحين

2020/11/24 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حزب_الكادحين يتواصل اعتصام المعطلين عن العمل في قابس والذي ادّى إلى غلق مصنع الغاز ‏المسيل في المنطقة الصناعية بقابس.



وفي معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس ‏قام اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 عدد من الغاضبين بغلق مستودعات توزيع ‏المحروقات الموجودة بالمنطقة‎.‎‎ ‎أمّا في القصرين، التي تشهد اعتصاما ينفّذه المعطّلون عن العمل حول حقل ‏نفط الدّولاب بالجهة، فقد قام المعتصمون اليوم باقتحام مقرّ شركة البترول ‏القريبة ......





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