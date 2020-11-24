تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تتصاعد والانفجار ليس ببعيد - حزب الكادحين

#حزب_الكادحين يتواصل اعتصام المعطلين عن العمل في قابس والذي ادّى إلى غلق مصنع الغاز المسيل في المنطقة الصناعية بقابس.
وفي معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس قام اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 عدد من الغاضبين بغلق مستودعات توزيع المحروقات الموجودة بالمنطقة. أمّا في القصرين، التي تشهد اعتصاما ينفّذه المعطّلون عن العمل حول حقل نفط الدّولاب بالجهة، فقد قام المعتصمون اليوم باقتحام مقرّ شركة البترول القريبة ......
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