العراق وتركيا يتفقان على أهمية الاعتراف المتبادل بالجامعات وزيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين

2020/11/24 | 20:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب السفير التركي في بغداد فاتح يلدز وناقشا مشروع إنشاء الجامعة التركية العراقية والمنح الدراسية للطلبة العراقيين.

واستعرض الجانبان الاختصاصات العلمية التي يرغب الطلبة العراقيون بالالتحاق بها من خلال المنح والزمالات التي يقدمها الطرف التركي وحسب الأولوية التي ترسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية .

وأكدا على ضرورة تقوية أواصر التعاون في مجال التعليم العالي من خلال زيادة عدد المنح التركية والبعثات الدراسية التي ترسل من الحكومة العراقية الى تركيا.

وأعرب معالي الوزير عن أمله بتذليل المعوقات التي يواجهها الطالب العراقي في الجامعات التركية وتسهيل إجراءات الإقامة.

واتفق الطرفان على أهمية الاعتراف المتبادل بالجامعات في كلا البلدين على وفق السياقات المعتمدة في إجراءات معادلة الشهادة.

بدوره أكد سعادة السفير دعم بلاده واستعدادها لتقديم كل ما تستطيع من تعاون من شأنه تطوير التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية في العراق فيما سلم السفير التركي رسالة من رئيس هيئة التعليم العالي التركي ووزير العلوم والتكنولوجيا التركي الى معالي الوزير الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب لفتح آفاق التعاون العلمي المشترك وتبادل الأساتذة وتحقيق الورش العلمية وتبادل الخبرات.

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