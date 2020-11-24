إيطاليا.. انخفاض الولادات لمستوى قياسي بسبب كورونا

2020/11/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت إحصائية أجريت في إيطاليا، إلى أن

أزمة كوفيد-19 وما نجم عنها من حالة

طوارئ، أدت إلى انخفاض الولادات لمستوى

قياسي في عام 2020 لم يسجل منذ أكثر من 150

عاما.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء

"إس

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