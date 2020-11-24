بالتفاصيل.. قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع

2020/11/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان:

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس

الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، جرى

خلالها مناقشة جملة من القضايا

ومستجدات الأحداث في البلاد، الى جانب

تداول الموضوعات المدرجة ضمن

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