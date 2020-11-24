إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

2020/11/24 | 20:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيران الثلاثاء، 13.721 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ

تفشي الجائحة، فيما سجلت 483 وفاة جديدة

بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي

الإصاب

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