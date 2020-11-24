2020/11/24 | 20:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صدق سكرتير "بنسلفانيا" على نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على منافسه دونالد ترامب، في إحدى أهم الولايات المتأرجحة.

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