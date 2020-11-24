وزير التربية يصدر توجيهاً بشأن دوام العام الدراسي

2020/11/24 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية حرصها التام على سلامة طلبتها، مبينة انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة، الالتزام بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) بدءاً من ٢٩ من شهر تشرين الثاني الحالي.

واضاف البيان ان الوزير علي حميد الدليمي وجه المديريات العامة كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة ، موضحاً ان القرارات الصادرة عن خلية الازمة غير قابلة للنقاش ، وهي تعكس حرصنا جميعاً على سلامة ابناءنا الطلبة الأعزاء.

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