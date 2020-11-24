بلاسخارت تفصح عن أوضاع العراق أمام مجلس الأمن الدولي

2020/11/24 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جانين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، على أهمية ان يكون العراق محمي من منافسات القوى الأجنبية، مبينة ان إغلاق السلطات العراقية مخيمات النازحين تسبب في تهجير ثانوي.

وقالت بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي اليوم، (24 تشربن الثاني 2020)، انه

"فيما يتعلق بالعلاقات بين بغداد وأربيل: سوف نتفق جميعا على وجود علاقة إيجابية وبناءة بين فيدرالية كوردستان والعراق، وان المنطقة هي مفتاح استقرار البلد كله".

وأضافت، إن "مركزية العراق في بناء الاستقرار الإقليمي حقيقة.



ويجدر تكرار ذلك، البلاد يجب أن تكون محمية من منافسات القوى الأجنبية - يجب إعطاء العراقيين مساحة للتركيز على قوتهم في الداخل".

وتابعت: "تستمر قيادة العراق في تأكيد استقلالها وسيادتها، وتسعى إلى الحفاظ على جميع قنوات الاتصال مفتوحة لأنها تبني سياسة خارجية تخدم المصلحة الوطنية العراقية".

وبينت، ان "انخفاض مستويات العنف في العراق بشكل كبير أمر مشجع".

وأردفت، ان "المرجع الأعلى السيد السيستاني شدد على أهمية التصويت في الانتخابات بحرية ودون أي ضغوط".

واختتمت بالقول "بينما نفهم تماما أن السلطات العراقية تعمل تحت ضغط زمني هائل، يجب أن يكون واضحا أن إغلاق المخيمات لا ينبغي أن يؤدي إلى أزمة أخرى - على سبيل المثال في شكل تهجير ثانوي، والذي يحدث بالفعل".

A.A

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