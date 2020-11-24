مكتب الكاظمي: العراق سيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص

2020/11/24 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان العراق سيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص.

وفيما يلي نص البيان:

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها مناقشة جملة من القضاياومستجدات الأحداث في البلاد، الى جانب تداول الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأكد الكاظمي، في مستهل الجلسة، على ضرورة أن تكون الأولوية للاستثمار، لاسيما في المشاريع الكبيرة، لأهميته في الإعمار والتنميةوتوفير فرص العمل وتنشيط جميع القطاعات الحيوية، وستعمل الحكومة على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين.

وبيّن أن الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها، مضت بتعظيم الإيرادات المالية للدولة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أشار الى وجود مشاكل في قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب، حيث تخللته بعض الأخطاء، وأن الاجتماعات مستمرة مع المجلسلمعالجتها.

وقدّم وزير الصحة عرضا مفصلا عن مستجدات جائحة كورونا في العراق، لاسيما ما يتعلق بلقاح فيروس كورونا، وبيّن السيد الوزير أن العراق وقّع مرفق كوفاكس الذي انضمت اليه 184 دولة، وسيحصل على أول لقاح ينتج لتغطية 8 ملايين شخص، أي ما يعادل 20‎%‎ منالسكان، ممن يمثلون فئات الاختطار العالي، وتمت التوصية بدخول العراق في التزامات مالية مع شركات أخرى منتجة للقاح، بما يضمنتغطية الفئات الأخرى به.

وقدّمت وزيرة الهجرة والمهجرين تقريراً عن موقف مخيمات النازحين المتبقية والمغلقة طوعيا، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2020.

وبحسب تقرير وزارة الهجرة، فقد بلغ عدد المخيمات التي أغلقت خمسة عشر مخيما، وعادت 5180 عائلة ( 25 ألف نازح)، خلال شهر واحدوبشكل طوعي، وذلك بعد تأمين عودتهم التي جرت بالتنسيق بين كل من وزارة الهجرة، ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وقيادةالعمليات المشتركة والحشد الشعبي والحكومات المحلية، وبتوجيه ومتابعة من قبل السيد رئيس الوزراء.

وبلغ عدد المخيمات المتبقية ستة مخيمات فقط تأوي بحدود 7696 عائلة، في محافظات نينوى وكركوك وديالى والأنبار، وأكد التقرير أن العودةالطوعية مستمرة حيث تشهد يوميا عودة ما بين 75-100 عائلة يوميا من المخيمات المتبقية، باستثناء مخيمات إقليم كردستان.

وستشهد الأسابيع المقبلة غلق ثلاثة مخيمات، هي الكرامة وليلان والوند، كما سيتم الإعلان عن خلو ثلاث محافظات هي كركوك وديالىوصلاح الدين من مخيمات النازحين، بعد تأمين الحياة الكريمة لهم من قبل الحكومات المحلية.

وبحسب التقرير أيضا، فإن شهر كانون الأول المقبل سيشهد إغلاق بقية المخيمات، والإعلان عن خلو محافظتي الأنبار ونينوى من مخيماتالنزوح، فيما سيشهد مطلع العام المقبل عودة طوعية وغلق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:

أولا/

– قيام وزارة النقل بتنفيذ الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وميناء أم قصر فورا، بالتنسيق بينها والجهات المالكة للأراضي المطلوبةللمشروع دون الحاجة الى نقل إكمال انتظار ملكية الأراضي، وبالتنسيق مع الدائرة العامة للطرق والجسور، وفقا للمادة (20) من قانونالطرق العامة (35/ثانيا لسنة 2002).

– قيام وزارتي المالية والإعمار والإسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأراضي التي سيقام عليها المشروع الى وزارة النقل دونبدل، على أن يجري تحديد محرمات الطريق من دائرة الطرق والجسور.





ثانيا/ تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإسراع في حسم مشروع قانون هيئة البحث العلمي مع مجلس الدولة.

ثالثا/ الموافقة على إجراء الدور الثالث للصفوف المنتهية.

رابعا / عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا ( مدير عام صعودا)، في حالة ثبوت ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فيقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٨ لسنة ١٩٩٣) أو في قانون الخدمة المدنية ( ٢٤ لسنة ١٩٦٠) بحكم قضائي بات، حتى وإن شملبالعفو العام أو الخاص.

خامسا/ شمول أمانة بغداد وهيئة الحشد الشعبي بقراري مجلس الوزراء (١٧ و ٢٢) لسنة ٢٠٢٠، ودور الإيواء وبالكميات الممكن توفيرها منقبل وزارة النفط، بسبب زيادة ثقل هذه الآلية على موازنة شركات وزارة النفط.

سادسا/ إقرار التقرير السنوي الثالث لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019، الوارد ربط كتاب البنك المركزي العراقي/ مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ذي العدد: 15 المؤرخ في 22/7/2020، استنادا الى أحكام المادة (7/ رابع عشر) من قانونمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويلالإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية“.

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