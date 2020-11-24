2020/11/24 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، استراتيجية جديدة لبيع النفط العراقي مع بدء المرحلة الثالثة من اتفاق أوبك بلس في بداية العام المقبل، والتي تتضمن بيع 4 ملايين برميل سنويا.

وقالت شركة سومو في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها ستطرح كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية وبواقع 4 ملايين برميل شهريا ولمدة عام عبر مزاد يبدأ من 1/7/2021 وينتهي في 30/6/2022.

وأضافت ستكون الشركة الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري او السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي)، مضيفة أن السعر النهائي لهذه الشحنات فهو مساوياً للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة.

ونوهت إلى أنه سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة 4 ملايين برميل شهرياً لمدة خمسة سنوات بضمنها السنة المذكورة في أعلاه للفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2025 وسيتم تحميل وتسعير تلك الكميات بنفس الشروط واليات البيع المعمول بها حالياً لدى شركة تسويق النفط وبالأسعار الرسمية المعلنة وبدون أي امتيازات فقط ضمان ان تكون كميات مجهزة بصورة مستقرة للشركة الفائزة لتشجيع الشركات على قيامها بتقديم أفضل الأسعار الممكنة بهدف تحصيل أكبر عائد ممكن للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومو تعلن استراتيجية جديدة لبيع النفط بالتزامن مع المرحلة الثالثة من اتفاق أوبك بلس) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سومو تعلن استراتيجية جديدة لبيع النفط بالتزامن مع المرحلة الثالثة من اتفاق أوبك بلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).