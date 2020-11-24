تحذير من موجة أمطار غزيرة

2020/11/24 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، من غزارة الامطار الرعدية وما تسببه من طفح الشوارع خلال الايام المقبلة.

وقال عطية خلال بيان، تابعه PUKmedia: " الاخوة المسؤولين في كافة المدن في العراق اخذ الاحتياطات من غزارة الامطار الرعدية خلال الايام القادمة وما تسببه من طفح الشوارع"، محذرا من نشاط الرياح السطحية، خصوصا يوم الخميس حيث عبور جبهة منخفض جوي ينتهي الجمعة ثم يتبعه مباشرة حالة عدم استقرار تصنف بأنها معتدلة في بعض المناطق الى شديدة في مناطق اخرى.

واضاف: ان كميات الامطار تتركز في الحالتين في وسط وجنوب العراق والفرات الاوسط ، دون استبعاد حالات متطرفة اثناء فترة تأثير الحالات تخالف التوقعات في اغلب الاحيان لذلك فان المتابعة اليومية مهمة لمعرفة اخر التطورات .

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