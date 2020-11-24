2020/11/24 | 20:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتراح أميركي: "غاز كوردستان" كبديل لبغداد عن ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 20:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتراح أميركي: "غاز كوردستان" كبديل لبغداد عن ايران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتراح أميركي: "غاز كوردستان" كبديل لبغداد عن ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).