وزير التربية يصدر عدة توجيهات بشأن العام الدراسي الجديد

2020/11/24 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، عدة توجيهات بشأن العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن دوام التلاميذ سيكون ليومٍ واحد في المدارس.

وأكد الدليمي في بيان نشره مكتبه الاعلامي، على "الالتزام بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد) بدءاً من 29 من شهر تشرين الثاني الحالي".

ووجه "المديريات العامة كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة"، موضحاً ان "القرارات الصادرة عن خلية الازمة غير قابلة للنقاش، وهي تعكس حرصنا جميعاً على سلامة ابنائنا الطلبة الأعزاء".

وكانت وزارة التربية قد اصدرت بياناً يوم السبت (14 - 11 - 2020)، أكدت فيه إنها "ملتزمة بشكل تام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن خلية الازمة العليا للصحة والسلامة، فيما يخص دوام التلاميذ والطلبة للعام الدراسي 2020 -2021، والتي تنص على ان يكون دوام التلاميذ والطلبة يوما واحدا في المدارس ، واما بقية أيام الأسبوع سيكون التعليم فيها عن (بُعد)".واضافت أن "هذا القرار يُطبق على المدارس الحكومية والأهلية في جميع المحافظات، على العكس ما يُشاع في بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي".

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