غداً..الاوقاف النيابية تستضيف رئيسي الوقفين الشيعي والسني

2020/11/24 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ تستضيف لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، غداً الاربعاء، رئيسي الوقفين الشيعي والسني.وذكرت اللجنة، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه، انها ستستضيف رئيسي ديواني الوقفين الشيعي السني لمناقشة ملف الفك والعزل لوزارة الاوقاف السابقة .واشارت الى ان" الاستضافة ستعقد داخل مقر مجلس النواب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً"./انتهى8

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