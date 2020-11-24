بالوثيقة .. سؤال برلماني الى وزير النفط بشان ايقاف المحطة الناقلة للنفط الى ميناء جيهان التركي

2020/11/24 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ وجه رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط بشأن ايقاف المحطة الناقلة للنفط الى ميناء جيهان التركي ،و بيان تكاليف نقل النفط الخام./انتهى9

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