2020/11/24 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، حرصها

التام على سلامة طلبتها، مبينة انها

ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا

للصحة والسلامة.

واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي

للوزارة، وتلقته وكالة نون الخبرية،

الال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تجدد التأكيد: دوام التلاميذ في المدارس سيقتصر على يوم واحد أسبوعياً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تجدد التأكيد: دوام التلاميذ في المدارس سيقتصر على يوم واحد أسبوعياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).