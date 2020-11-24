الخطوط الجوية البريطانية تعرض محتويات طائراتها للبيع

2020/11/24 | 20:36 - المصدر: يس عراق

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية التي تعاني اقتصادياً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أمس (الاثنين)، طرحها للبيع أطباقاً تستخدم في الطائرات وأغراضاً من طائرة «بوينغ 747» التي سحبتها من أسطولها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضحت شركة الطيران البريطانية في بيان، أن كؤوس شمبانيا وأدوات مائدة مستخدمة في الدرجة الأولى وجوارب وحتى بطانيات، من بين الأشياء المعروضة للبيع «لإعادة تجربة طيران سحرية في المنزل».

ويمكن لهواة الجمع أيضاً الحصول على الأشياء المستخدمة في طائرة «بوينغ 747» مثل العربات.

ومن أجل تحسين أوضاعها المالية التي تضررت بسبب الأزمة الصحية التي فرضت قيوداً على السفر، قررت الشركة كذلك بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها.

وبلغ مجموع الخسائر لمجموعة «آي إيه جي» التي تملك شركتي طيران «الخطوط الجوية البريطانية» و«آيبيريا»، 5.6 مليار يورو منذ بداية العام، من بينها 1.76 مليار يورو في الربع الثالث.

ومن أجل التغلب على الأزمة، نفذت «آي إيه جي» إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة في «الخطوط الجوية البريطانية».



كما خفضت المجموعة نفقاتها الاستثمارية، وأرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى عام 2022، وقررت سحب طائرات «بوينغ 747» التي يطلق عليها «جامبو جيت» من أسطولها قبل الموعد المتوقع، نظراً إلى حجمها الهائل.

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