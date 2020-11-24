الاوقاف النيابية تستضيف غدا الوقفين الشيعي والسني لمناقشة ملف الفك والعزل

2020/11/24 | 20:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية اليوم الثلاثاء ، عن استضافتها لرئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس ديوان الوقف السني لمناقشة ملف الفك والعزل لوزارة الاوقاف السابقه ، يوم غدا الاربعاء في مجلس النواب “.

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