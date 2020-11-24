الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع مكاسب

2020/11/24 | 20:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط التفاؤل بشأن لقاح كورونا، وبدء انتقال السلطة للرئيس جو بايدن.

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